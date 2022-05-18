Издательство tinyBuild совместно с разработчиками из студии Gradle Games объявили, что фантастический боевик Hellpoint уже 12 июня выйдет на консолях PlayStation 5, Xbox Series X и S. Также на всех платформах в указанный день выйдет расширение Blue Sun, анонс которго состоялся ещё в августе 2021 года.
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Напомним, дополнение Blue Sun позволит игрокам попасть в параллельное измерение «Лазурное солнце», попутно открыв новую историю космической станции Ирид Ново и узнать предназначение Слияния.
Из мелких нововведений Blue Sun стоит отметить возможность сортировки инвентаря и выполнить полный сброс персонажа. Последнему также разрешат использовать два оружия. Hellpoint для консолей текущего поколения получит поддержку высокого разрешения (вплоть до 4K) при 60 кадрах/с и более быструю загрузку.
Фантастический боевик Hellpoint от Gradle Games вышел летом 2020 года на ПК, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch и Google Stadia. Сами авторы называют своё детище ролевым боевиком в «жутком фантастическом сеттинге».
Игрокам в Hellpoint нужно заниматься исследованием Ирид Ново, заброшенной космической станции, открывая тайны её прошлого. Без сражений с мерзкими монстрами и всемогущими космическими богами дело обойтись не могло. На момент публикации данного материала проект собрал в Steam почти 2 тысячи отзывов, из которых 78 % — положительные.