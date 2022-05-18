Сперва он хотел ограничиться местом в совете директоров компании.

Илон Маск (Elon Musk) хоть и может похвастать богатым опытом противостояния с американскими регуляторами в сфере оборота ценных бумаг, требуемые ведомством SEC документы всё же предоставляет, как и его контрагенты, а потому их изучение даёт возможность узнать предысторию принятия миллиардером решения о покупке социальной сети Twitter.

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Источник изображения: Getty Images

Ещё в марте, как отмечает CNBC, глава Tesla и SpaceX начал обсуждать с членами совета директоров Twitter и готовящимся его покинуть сооснователем компании Джеком Дорси (Jack Dorsey) будущее социальных сетей в целом. Тогда Илон Маск рассматривал для себя три альтернативы: вхождение в состав совета директоров компании, её покупку и создание конкурирующей платформы.

К началу апреля у Маска появился не только достаточный для этого пакет акций Twitter, но и уверенность в необходимости войти в состав совета директоров компании. Соответствующее предложение было официально сделано, но к 9 апреля Маск после беседы с Джеком Дорси понял, что Twitter имеет больше перспектив развития в статусе частной компании, а потому он отверг предложение совета директоров и сосредоточился на подготовке к сделке по приватизации, о которой объявил к середине того же месяца.

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На этой неделе Маск начал настаивать на том, что руководство Twitter заблуждается по поводу доли поддельных учётных записей и ботов, использовав сопутствующий предлог для приостановки подготовки сделки. Руководство компании настаивает, что первоначальные договорённости формально остаются в силе, и сделка должна быть завершена до конца года, а до своего заявления о намерениях купить Twitter Маск вообще не интересовался показателями доли ботов в аудитории социальной сети. Сейчас он пытается призвать SEC к участию в споре с Twitter, организовав очередной опрос общественного мнения на личной странице в этой социальной сети.