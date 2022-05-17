Чтобы понять, что эксклюзивности в наше время не место, потребовался целый год.

В июне прошлого года средневековый боевик Chivalry 2 вышел в свет. PC-версия проекта оказалась эксклюзивом Epic Games Store, но даже с данным обстоятельством стартовый «онлайн» проекта превзошёл даже самые смелые ожидания разработчиков. К сожалению, мы уже никогда не узнаем, насколько умопомрачительными были бы результаты, выйди Chivalry 2 сразу и в Steam, однако в целом в сервисе от Valve игра всё же появится. И не когда-нибудь, а уже меньше, чем через месяц — 12 июня. Об этом сегодня официально сообщили разработчики из Torn Banner Studios при содействии издательства Tripwire Interactive.

реклама

Соответствующая Steam-страничка проекта уже появилась, однако информативности на ней пока мало: всё, что на ней указано, нам и так уже давно известно.

анонсы и реклама -35% на 3070 Ti Gigabyte Gaming из-за криптозимы Много 3070 дешевле 100тр в Регарде Крутая 3080 почти за 100тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU RTX 4000 в продаже за 116 590р -40% на 12700F в Ситилинке В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K

Стоит напомнить, что Chivalry за первые два месяца продаж смогла разойтись миллионным тиражом, что, в свою очередь, мотивировало разработчиков продолжать активную контентную поддержку проекта. Обновления для игры выходят регулярно, добавляя новые поля боя, оружие, возможности и прочие необходимые элементы любой современной сетевой видеоигры.