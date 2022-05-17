В июне прошлого года средневековый боевик Chivalry 2 вышел в свет. PC-версия проекта оказалась эксклюзивом Epic Games Store, но даже с данным обстоятельством стартовый «онлайн» проекта превзошёл даже самые смелые ожидания разработчиков. К сожалению, мы уже никогда не узнаем, насколько умопомрачительными были бы результаты, выйди Chivalry 2 сразу и в Steam, однако в целом в сервисе от Valve игра всё же появится. И не когда-нибудь, а уже меньше, чем через месяц — 12 июня. Об этом сегодня официально сообщили разработчики из Torn Banner Studios при содействии издательства Tripwire Interactive.
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Соответствующая Steam-страничка проекта уже появилась, однако информативности на ней пока мало: всё, что на ней указано, нам и так уже давно известно.
Стоит напомнить, что Chivalry за первые два месяца продаж смогла разойтись миллионным тиражом, что, в свою очередь, мотивировало разработчиков продолжать активную контентную поддержку проекта. Обновления для игры выходят регулярно, добавляя новые поля боя, оружие, возможности и прочие необходимые элементы любой современной сетевой видеоигры.