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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Take-Two Interactive рассчитывает выпустить восемь ремастеров до апреля 2025-го
Вот это мы понимаем — конвейер.
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В удивительное время мы живём: игр, в которых появляется что-то действительно новое, практически не выходит, все идеи кажутся уже полностью использованными по несколько раз, а крупные компании всё чаще применяют тактику «ремастеринга» культовых проектов прошлого. Среди них, например, Take-Two Interactive, которая в рамках свежего финансового отчёта заявила, что до конца марта 2025 года намеревается выпустить ещё восемь ремастеров/ремейков/портов игр.

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Какие конкретно проекты входят в этот перечень, не сообщается, но логично будет предположить, что в эти восемь как минимум входит Grand Theft Auto IV. Выпуск визуально чуть более современной версии данной культовой игры про приключения Нико Беллика напрашивается уже давно. Здесь уж главное, чтобы не получилось, как с GTA The Trilogy The Definitive Edition, после релиза которой Take-Two вместе с Rockstar долго очищали себя после вылитого на них ушата помоев.

#take-two interactive
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