Спасибо следует сказать циклопической скидке. Но не в России.

Дилогия Titanfall является одним из крайне немногих славных представителей современной игровой промышленности. Благодаря успеху франшизы на свет, в том числе, появилась сверхпопулярная королевская битва Apex Legends, действие которой технически разворачивается в той же вселенной. Тем не менее, востребованность Titanfall 2 за годы практически сошла на нет, но за последние несколько дней резко «рванула» вверх, увеличившись более чем в десять раз.

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Никакой загадочности в произошедшем, впрочем, нет: с 12 мая в Steam проходит распродажа сиквела, в рамках которой его можно урвать с 84-процентной скидкой. Везде, кроме России, поскольку Electronic Arts, с большой неохотой взяв под козырёк, приостановила свою деятельность в нашей стране, потеряв громадный рынок сбыта.

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Titanfall 2 появилась на свет в октябре 2016 года и не обрела достойного уровня популярности. Многие связывают это с тем, что Electronic Arts «встроила» релиз Titanfall 2 аккурат между релизами других, куда более востребованных проектов, в результате чего сиквел в них попросту растворился.