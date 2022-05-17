Как известно, сервис Instagram* стал одной из площадок, через которые признанная в России экстремистской организация Meta* осуществляла противозаконную деятельность, разрешая публиковать фейки и отказываясь идти на контакт с российскими властями. Доступ к сервису официально заблокирован, однако надзорные органы не противятся использованию россиянами VPN и иных средств обхода блокировки. В перспективе, вероятно, блокировка с Instargram* может быть снята: соответствующее предположение выдвинул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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По его словам, он бы не исключал соответствующей возможности, однако сперва компании Meta* следует начать исполнять требования российского законодательства, в том числе согласиться на «приземление» — то есть, на открытие полноценного представительства в России.
«Поэтому, если соблюдать законы РФ, то, конечно, открываются другие горизонты для взаимодействия», — прокомментировал ситуацию Песков.
* — компания Meta Platforms Inc. признана в России экстремистской. Её дальнейшая коммерческая деятельность в стране запрещена. Сервисы Facebook и Instagram стали инструментами для осуществления экстремистской деятельности, вследствие чего доступ к ним на территории РФ заблокирован.