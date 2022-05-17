Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Песков допустил возможность разблокировки Instagram* в России
Но сперва надо начать соблюдать российские законы.
анонсы и реклама
ASUS RTX 3050 дешевле 50 тр
<b>3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр </b>
Eще одна RTX 3070 Ti дешевле 100 тр
RTX 3060 дешевле всего в Регарде
3060 ASUS Dual дешевле 70 тр
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400

Как известно, сервис Instagram* стал одной из площадок, через которые признанная в России экстремистской организация Meta* осуществляла противозаконную деятельность, разрешая публиковать фейки и отказываясь идти на контакт с российскими властями. Доступ к сервису официально заблокирован, однако надзорные органы не противятся использованию россиянами VPN и иных средств обхода блокировки. В перспективе, вероятно, блокировка с Instargram* может быть снята: соответствующее предположение выдвинул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

реклама

По его словам, он бы не исключал соответствующей возможности, однако сперва компании Meta* следует начать исполнять требования российского законодательства, в том числе согласиться на «приземление» — то есть, на открытие полноценного представительства в России.

«Поэтому, если соблюдать законы РФ, то, конечно, открываются другие горизонты для взаимодействия», — прокомментировал ситуацию Песков.

анонсы и реклама
Много 3070 дешевле 100тр в Регарде
Крутая 3080 почти за 100тр в Регарде
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU
RTX 4000 в продаже за 116 590р
-40% на 12700F в Ситилинке
В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K

* — компания Meta Platforms Inc. признана в России экстремистской. Её дальнейшая коммерческая деятельность в стране запрещена. Сервисы Facebook и Instagram стали инструментами для осуществления экстремистской деятельности, вследствие чего доступ к ним на территории РФ заблокирован.

#instagram #meta
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Meta* обжалует решение российского суда о признании компании экстремистской
Meta* обжаловала признание компании экстремистской организацией в России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Цены стремительно падают — собираем оптимальный игровой компьютер в мае 2022 года
26
Как не уставать от постоянной работы или гейминга за компьютером. Простые рекомендации
23
"Детский сад" Бэтмена или когда все только начиналось
19
Подборка отличных модов для Anno 1800 и бесплатная разблокировка новых DLC
3
Черная блоха - тест и обзор 92мм процессорного кулера ID-Cooling SE-904-XT Slim
26
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B660M Mortar WIFI
14
Короткий обзор накопителя ADATA XPG SX6000 Pro
38
Сток vs настройка i5 12400 + RTX 3050 - изучаем влияние в бенчмарках и играх
20
История игр про выживание
1

Сейчас обсуждают

Лёник
13:10
Аминь!
В России наблюдается максимальное падение выдачи ипотечных кредитов с 1991 года
Bers2k
13:08
Ты просто в туалет сходил и воду потерял :)
Австралийские учёные доказали, что при правильном питании силовые тренировки сжигают жир не хуже кардио
Вежливый_NLAW_
13:08
На дату далбаеб глянь: https://profile.ru/news/abroad/minoborony-rf-zayavilo-ob-unichtozhenii-vsej-boesposobnoj-aviacii-ukrainy-1033698/
К возрождению "Москвича" - краткий экскурс в историю
Pavelshakh
13:08
Четверть энергопотребления это копеечный профит? Ладно, что ж поделать если очки не купил. Да и время , которое оплачивается тоже наверное ничего не стоит, если нужно проект к сроку сделать. Комментар...
Сток vs настройка i5 12400 + RTX 3050 - изучаем влияние в бенчмарках и играх
saf-saf
13:07
15 лямов еще по божески, в моем районе за 23 ляма идут 3-ки на вторичке в домах 70х годов.... в новостройках от 30 лямов+
В России наблюдается максимальное падение выдачи ипотечных кредитов с 1991 года
Yoda_
13:06
Зачем, зачем столько ядер для таких видеркарт? Это ведь игровой комп и на нём никто не будет видео монтажировать. Для 680М и XE с головой хватит 4 ядра и 8 потоков на трёх гигагерцах. Это позволит сил...
GPD выпустит версию портативного игрового ноутбука WIN Max 2 с APU AMD Ryzen 7 6800U
стольник
13:05
Хахах, Ладно, эксперт) Можете тешить себя сколько угодно копеечным профитом. Можешь ещё торговаться за кусок мяса на рынке, может удвоит чувство самоуважения)))
Сток vs настройка i5 12400 + RTX 3050 - изучаем влияние в бенчмарках и играх
Anuar Forever
13:05
В сборке мать у красных чипсет 450 и рсе експресс 3, у карточки 6600 8х, эта мать не для этой карточки, сюда лучше 2060, ну или 1660супер
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч рублей - любые игры на высоких-ультра с 60+ FPS
Sheshenbek
13:03
Вчера бог всех азовцев, самый доблестный, идол для миллионов укропов фашистов, визжал как маленький щенок, и сдался в плен. И после этого Вы ещё что-то здесь пишите? Это то же самое что Ахиллес, встал...
В России наблюдается максимальное падение выдачи ипотечных кредитов с 1991 года
ахахах
13:01
по секрету,тебя вводят в заблуждения всякие фейки западно-украинские,уже 100тысяч уничтожено ВСУ шников,если ты невкурсе.Денацификация щас идёт вовсю
К возрождению "Москвича" - краткий экскурс в историю
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем