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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Take-Two на фоне недовольства геймеров объяснила, что имела в виду под «поддержкой» Red Dead Online
Коротко: почти ничего.
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Мультиплеерный вестерн Red Dead Online, являющийся частью Red Dead Redemption 2, уже так давно не получал никаких контентных обновлений, что геймеры поначалу взволновались, а затем, когда контент перестал появляться на протяжении многих месяцев, волнение перешло в статус недовольства. В рамках финансового отчёта Take-Two Interactive, владеющей Rockstar Games, глава компании Штраус Зельник прокомментировал сложившуюся ситуацию.

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По словам Зельника, ему известно о недовольстве геймеров, и что компания намерена продолжать поддержку Red Dead Online. Впоследствии, когда журналисты поняли, что данное заявление топ-менеджера можно толковать по-разному, они обратились в Take-Two за разъяснениями. Издание IGN получило ответ, из которого следует, что под «поддержкой» Зельник подразумевает дальнейшее обеспечение работы игровых серверов, и что в плане контента всё зависит от Rockstar. Обращаться, по-видимому, надо туда.

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Иными словами, Take-Two действует как наблюдатель и сборщик денег, оставляя Rockstar творческую свободу. А там, судя по всему, в выпуске реального игрового контента не заинтересованы. И в самом деле, зачем?..

#rockstar games #red dead redemption 2 #take-two interactive #red dead online
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