Kakiye vashi dokazatelstva, mister Agrawal?

Илон Маск (Elon Musk) в своём споре с генеральным директором Twitter Парагом Агравалом (Parag Agrawal) по поводу реальной доли фальшивых учётных записей и ботов зашёл так далеко, что на попытки последнего доказать адекватность используемой методики подсчёта ответил неприличным эмодзи, а также заявил, что если руководство социальной сети не сможет его переубедить, то о продолжении подготовки к сделке можно будет позабыть.

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Источник изображения: Кадр из к/ф «Красная жара», 1988 г., StudioCanal

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Сам Маск считает, что сомнительных учётных записей в Twitter не менее 20%, но руководство компании продолжает настаивать, что их не более 5%. Для Маска показатель важен по той причине, что он позволяет оценить потенциальную аудиторию рекламы – ключевой критерий для определения потенциала окупаемости Twitter после его перехода под контроль миллиардера и его партнёров. Даже если такой вопрос и не волнует лично Маска, на него могут оказывать давление более прагматичные партнёры по сделке. Считается, что миллиардер ищет новые аргументы для снижения суммы, которую ему придётся отдать за активы социальной сети – сейчас она стоит даже дешевле, чем было до раскрытия планов Маска.