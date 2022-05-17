По его мнению, доля ботов на страницах социальной сети может достигать 90%.

Агентству Bloomberg удалось получить информацию о высказываниях Илона Маска (Elon Musk) на закрытой телеконференции, которая проходила на этой неделе в Майами. В ходе мероприятия миллиардер дал понять, что возможность пересмотра цены выкупа Twitter не такая уж иллюзорная, как можно подумать. Первоначально он оценивал активы компании в $44 млрд и собирался привлечь финансирование сделки в сумме $46,5 млрд, хотя уже владеет 9,2% акций Twitter.

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Источник изображения: Getty Images

Недавно Маск приостановил подготовку к оформлению сделки на текущих условиях, сославшись на недоверие к официальной статистике Twitter по количеству поддельных учётных записей и ботов, которая гласит, что оно не превышает доли в 5% от ежедневной активной аудитории этой социальной сети. В свежей переписке с главой Twitter он выступил с критикой подобных данных, заявив, что эта доля превышает 20%, а в крайнем случае может достигать и 80-90%.

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Всё это уже привело к тому, что акции Twitter опустились в цене до $37,39 и оказались дешевле, чем были до объявления Маском о намерениях купить компанию. Эксперты поясняют, что глава Tesla не может использовать снижение курса до этого уровня в качестве основания для расторжения сделки без существенных для себя материальных последствий, но как аргумент в переговорах о снижении цены это вполне можно использовать. Похоже, именно в такой исход верит не только сам Маск, но и многие инвесторы.