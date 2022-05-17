А вот GTA The Trilogy The Definitive Edition на «мобилках» задержится.

С заметным опозданием относительно своих коллег Take-Two Interactive, которая помимо прочих владеет также и Rockstar Games, опубликовала отчёт о своей деятельности. По итогам финансового года, завершившегося 31 марта, выручка компании составила $3,41 млрд.

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Значительную роль в достижении растущей прибыли Take-Two обеспечивают игры прошлых лет, или так называемый бэк-каталог. В их число входят Grand Theft Auto V, тираж которой к концу отчётного периода составил 165 миллионов копий, Red Dead Redemption 2, разошедшуюся 44-миллионным тиражом, а также франшизы Borderlands, Sid Meier’s Civilization и BioShock.

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В целом серия Grand Theft Auto демонстрирует потрясающую жизнеспособность: по состоянию на конец отчётного периода общие продажи игр серии превысили 375 миллионов экземпляров. Неплохо показывает себя и серия NBA 2K с общим тиражом в 122 миллиона копий. На Borderlands, Civilization и BioShock приходятся по 75, 61 и 39 миллионов копий соответственно.