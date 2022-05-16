Завтра состоится долгожданный многими релиз мобильной версии королевской битвы Apex Legends. А на случай, если геймеры об этом вдруг запамятовали, сегодня представители Respawn Entertainment при содействии Electronic Arts опубликовали сопутствующий трейлер с демонстрацией игрового процесса.
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Как нетрудно заметить по геймплейным кадрам, перед нами привычная Apex Legends с поправкой на адаптированное под реалии мобильного гейминга управление.
Игра выйдет на устройствах под управлением Android и iOS. Естественно, сам смартфон должен быть достаточно современным, чтобы воспроизвести Apex Legends Mobile с приемлемой производительностью.