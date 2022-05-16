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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Состоялся релиз One Day — приключенческой игры от московских разработчиков про важность следования за мечтой
Проект пока вышел в My.Games.Store.
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Разработчики из московской студии Watt выпустили свой экшен-платформер One Day More в магазине приложений My.Games.Store. Авторы называют свой проект «арт-игрой», он рассказывает историю девушки, которая конфликтует с родителями из-за своего увлечения. Через некоторое время игра должна выйти в Steam.

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Итак, One Day More — визуальное приключение девушки по имени Ханна. Она любит музыку, это её главное увлечение, которое не нравится родителям. Взрослые считают занятие Ханны несерьёзным и не хотят, чтобы героиня связывала с ней свою жизнь. У девушки есть ровно один день, чтобы доказать своим «предкам» важность музыки как занятия и большой мечты.

Действие One Day More происходит в вымышленном мире, в котором Ханна будет кататься на скейтборде и решать пространственные головоломки. Это каким-то образом поможет в проработке переживаний главной героини.

Геймплей One Day More — это катание на скейтборде, выполнение мелких заданий («добрых дел») и созерцания необычно устроенных локаций. По задумке авторов, если делать всё правильно, то все детали здешней истории раскроются в полной мере.

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Визуальное приключение от московской студии Watt также выйдет на консоли Nintendo Switch, но случится это позднее. Версия для Steam, которую тоже придётся подождать, поможет определить, получилось ли у авторов реализовать свои идеи. А пока мы можем только просмотреть скриншоты и специальный трейлер.

#one day more #watt
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