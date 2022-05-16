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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В состав обновлённой подписки PS Plus войдут десятки игр, включая большой каталог проектов от Ubisoft
Sony огласила весь список.
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Некоторое время назад Sony официально представила обновлённую подписку PlayStation Plus, которая призвана стать конкурентом для Game Pass от Microsoft. Безусловно, на первых порах аналог от Sony будет уступать в плане широты выбора, однако присмотреться в рамках подписки всё же будет, к чему. До сегодняшнего дня нам были известны только планы подписки, теперь же Sony огласила весьма обширный список.

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Итак, всего тарифных планов три. В рамках тарифа PS Plus Essentials, являющегося, по сути, стандартной подпиской прошлых лет, игрокам предоставляют доступ к мультиплеерной функциональности и набору из игр месяца. В тариф PS Plus Extra войдут десятки, а со временем — и сотни игр.

Тариф Premium помимо всего ранее перечисленного также добавляет игры для прошлых поколений PlayStation посредством стриминга через сервис PlayStation Now. Жителям государств, где стриминг игр пока не реализован, взамен предложат Deluxe-вариант PS Plus: то же самое, что «премиум», но без стриминга.

Каталог игр для PS4 и PS5 на старте будет выглядеть следующим образом:

Каталог классических игр — таким:

«Стриминговые» версии:

Наконец, в состав подписки в её дорогих вариантах войдёт большой перечень игр от Ubisoft, включая Assassin’s Creed Valhalla, For Honor, Far Cry 4 и другие.

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Запуск обновлённой системы в Европе должен состояться 23 июня. Неясно, возьмётся ли Sony к тому времени за голову и вернётся ли в Россию. Будем исходить из наиболее неблагоприятного сценария — так проще.

#sony
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