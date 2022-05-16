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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Российский магазин приложений NashStore стал доступен для скачивания
Сайт сервиса пока «лежит».
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Издание РБК сообщает, что российский магазин приложений NashStore для устройств с системой Android стал доступен для скачивания. Установить соответствующее приложение можно, перейдя на официальный сайт сервиса nashstore.ru (на момент написания заметки недоступен). Там же пользователям нужно будет разрешить загрузку приложений из сторонних источников в системных настройках.

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Авторы NashStore также уточнили, что сейчас в магазине доступны более 1000 приложений, среди которых есть «Столото», «Банки.ру», «Альфа-банк», Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, «ПСБ-Бизнес», «Сбермаркет», «Совкомбанк»», «Сетелем Банк», Gloria Jeans и другие.

Напомним, NashStore создала автономная некоммерческая организация (АНО) «Цифровые платформы». С самого начала данный программный сервис позиционировался в качестве альтернативы сервису Google Play, его появление анонсировали 29 марта.

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В момент анонса директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков заявил, что разработчики решили создать собственный магазин, так как российские пользователи больше не могут «нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка». 9 мая Nash Store запустили для разработчиков.

#отечественное по #nashstore
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Сейчас обсуждают

Sheshenbek
14:10
Это огромный шанс для России, создать всё своё, чтобы ни от кого не зависеть. Но автор это показывает так, как будто это плохо. Надо всегда покупать что-то зарубежное, ведь оно лучше. Заранее уже хран...
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Именно поэтому заявления пока в тумане. А то что есть и привет возвращение в архаизм, немногим нужно. Все равно как и раньше будут окольными путями гнать из-за рубежа.
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[Zero]
14:02
Твое право так считать, я не согласен. Я желаю видеть Россию богатой и процветающей. В дружбе с Европой и США. Взаимовыгодно торгующей с ними. Без Путина.
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saf-saf
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saf-saf
14:01
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ахахах
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какой он клоун,это очень умный тип был
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[Zero]
13:57
Не антироссийскую, а антипутинскую. Путина я не предавал, ибо изначально не являлся ему товарищем. Голосовал против него и против ЕР на всех выборах. Дружить и взаимовыгодно торговать с Европой и США ...
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