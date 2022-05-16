Сайт сервиса пока «лежит».

Издание РБК сообщает, что российский магазин приложений NashStore для устройств с системой Android стал доступен для скачивания. Установить соответствующее приложение можно, перейдя на официальный сайт сервиса nashstore.ru (на момент написания заметки недоступен). Там же пользователям нужно будет разрешить загрузку приложений из сторонних источников в системных настройках.

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Авторы NashStore также уточнили, что сейчас в магазине доступны более 1000 приложений, среди которых есть «Столото», «Банки.ру», «Альфа-банк», Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, «ПСБ-Бизнес», «Сбермаркет», «Совкомбанк»», «Сетелем Банк», Gloria Jeans и другие.

Напомним, NashStore создала автономная некоммерческая организация (АНО) «Цифровые платформы». С самого начала данный программный сервис позиционировался в качестве альтернативы сервису Google Play, его появление анонсировали 29 марта.

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В момент анонса директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков заявил, что разработчики решили создать собственный магазин, так как российские пользователи больше не могут «нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка». 9 мая Nash Store запустили для разработчиков.