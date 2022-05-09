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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Российский магазин приложений NashStore уже доступен для разработчиков
Для пользователей он должен открыться 16 мая.
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Издание РБК сообщает, что российский магазин приложений NashStore, который должен стать альтернативой Google Play, запустили для разработчиков. Теперь создатели программ для мобильных устройств могут добавлять свои продукты на сайт магазина, где через специальную консоль их можно будет публиковать в NashStore.

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Для скачивания мобильных приложений уже непосредственно пользователями магазин от кроется только 16 мая. Что до версии для разработчиков, то они уже сейчас могут пройти регистрацию на сайте nashstore.ru. Там же можно добавлять информацию о владельце приложения и загружать нужные файлы в формате .apk, которые «будут проверены на наличие вредоносного кода».

После всех описанных манипуляций разработчику откроется возможность публикации приложения в магазине с возможностью импорта данных из Google Play. Представитель автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровые платформы» заявляет, что через несколько недель в магазине появятся платёжные сервисы.

Напомним, «Цифровые платформы» пригласили к сотрудничеству более 3000 владельцев приложений, среди которых есть банки ВТБ, «Открытие», Сбербанк и другие. Заявки на регистрацию подали разработчики из России и из-за рубежа (Китая, Индии, Индонезии, Малайзии, Вьетнама, Казахстана, Беларуси и других стран).

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«С момента анонса магазина приложений на сайте NashStore предварительно зарегистрировались более 250 тыс. человек. <...> В наших планах сделать самый удобный магазин приложений в России», — сказал директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков.

#android #отечественное по #nashstore
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