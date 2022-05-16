Потому что ну когда же ещё?

То, что Call of Duty Modern Warfare II — перезапуск одноимённой популярной части франшизы — находится в производстве, уже давно официально не является секретом. Подробностями и видеороликами разработчики с нами, впрочем, делиться не торопятся, однако, по информации инсайдера Тома Хендерсона, сие знаменательное событие произойдёт восьмого июня.

реклама

Именно в этот день, по его информации, Activision вместе с Infinity Ward опубликуют премьерный видеоролик, в рамках которого, по всей видимости, и будут оглашены все основные подробности проекта, включая сюжет и детали игрового процесса.

анонсы и реклама 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU RTX 4000 в продаже за 116 590р -40% на 12700F в Ситилинке Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz -22% на i5 12600 в Ситилинке 600 000р скидка на 98" Samsung 4K -30% на i3 12100 в Ситилинке В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K

На сегодняшний день известно крайне мало: по слухам, перезапуск отправит нас в Колумбию, где нам в роли сил специального назначения предстоит уничтожить и обезглавить могущественный наркокартель. Сообщается о ставшей естественной для серии «серой морали», что, конечно, ничего общего с происходящим в ней в плане повествования не имеет.