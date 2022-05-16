То, что Call of Duty Modern Warfare II — перезапуск одноимённой популярной части франшизы — находится в производстве, уже давно официально не является секретом. Подробностями и видеороликами разработчики с нами, впрочем, делиться не торопятся, однако, по информации инсайдера Тома Хендерсона, сие знаменательное событие произойдёт восьмого июня.
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Именно в этот день, по его информации, Activision вместе с Infinity Ward опубликуют премьерный видеоролик, в рамках которого, по всей видимости, и будут оглашены все основные подробности проекта, включая сюжет и детали игрового процесса.
На сегодняшний день известно крайне мало: по слухам, перезапуск отправит нас в Колумбию, где нам в роли сил специального назначения предстоит уничтожить и обезглавить могущественный наркокартель. Сообщается о ставшей естественной для серии «серой морали», что, конечно, ничего общего с происходящим в ней в плане повествования не имеет.