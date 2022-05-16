Продюсер научно-фантастического ролевого экшена Dolmen Киев Мартинс из студии Massive Work в интервью изданию Wccftech рассказал, что данный проект получит поддержку технологии масштабирования Intel Xe Super Sampling (XeSS) в день релиза. То есть, Intel XeSS дебютирует 20 мая.
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Киев Мартинс также дал понять, что ролевой экшен Dolmen станет первой игрой, поддерживающей все три актуальные технологии масштабирования: AMD FSR 1.0, NVIDIA DLSS и Intel XeSS. Причём, в случае с Intel XeSS активация новой программной «фишки» случится только после скачивания специального патча, который выйдет в день релиза.
Dolmen также может получить поддержку технологии AMD FSR 2.0, которая недавно появилась в Deathloop. Но сроки внедрения пока не указываются.
Напомним, технологии интеллектуального масштабирования XeSS (Xe Super Sampling) способна в теории двукратно увеличить производительность в высоких разрешениях без видимой потери в качестве изображения. Она позиционируется в качестве аналога технологий DLSS и FidelityFX Super Resolution от NVIDIA и AMD.