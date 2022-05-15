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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Стратегия Songs of Conquest в духе «Героев» стартовала с шестого места в недельном чарте продаж в Steam
Но лидер всё ещё Steam Deck. Это уже перестаёт быть интересным.
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Неделя новая, лидер — старый. Подобная ситуация в чарте продаж в Steam уже начинает наскучивать, поскольку повторяется из раза в раз: в отсутствие достойных релизов некоторые успешные проекты на протяжении многих недель остаются на верхней ступеньке пьедестала, не отдавая её никому, пока не придёт новый «король». Последние несколько недель ситуация ещё более аховая: лидером продаж является даже не игра, а устройство, на котором эти игры должны воспроизводиться — Steam Deck. Данный портативный ПК продолжает отчаянно удерживать лидерскую позицию.

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На втором месте расположилось расширение Overlord для Stellaris, на третьем держится Elden Ring. Главным проектом из числа участников десятки лучших следует назвать стратегию Songs of Conquest, которую многие окрестили духовной наследницей «Героев Меча и Магии». Новинка стартовала с шестого места в чарте, что, учитывая весьма слабую PR-кампанию проекта, смело можно назвать достойнейшим результатом.

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В целом десятка лидеров выглядит так:

  • Steam Deck;
  • Stellaris Overlord;
  • Elden Ring;
  • The Forest;
  • We Were Here Forever;
  • Songs of Conquest;
  • Valve Index VR Kit;
  • Monster Hunter Rise;
  • Red Dead Redemption 2;
  • Red Dead Redemption 2.
#steam #valve #steam deck #songs of conquest
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