Современный игровой движок Unreal Engine 5 годится не только для создания AAA-проектов, но и для небольших фанатских демоверсий, позволяющих показать, на что на самом деле способно данное чудо IT-мысли. Белорусский энтузиаст Остап Гордон воспользовался предоставляемыми UE5 возможностями, чтобы воссоздать на его основе сцену из спального района типичного российского городка в зимнее время года.
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В нижеуказанной «демке» можно заметить практически фотореалистичную картинку, правдоподобные эффекты снега, а также «тёплое» порождаемое натриевыми газоразрядными лампами освещение.
По словам энтузиаста, для воспроизведения данной «демки» он использовал компьютер с графическим ускорителем GeForce RTX 3080. Рекомендует же он ускоритель не слабее, чем GeForce RTX 2070. Адаптер с поддержкой трассировки лучей — обязателен. Ссылка на демоверсию, если кому-нибудь вдруг интересно воспроизвести её на своём ПК, прикреплена в описании видеоролика.