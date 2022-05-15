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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Инсайдер уверен, что Konami трудится сразу над тремя проектами во вселенной Silent Hill
Радоваться, впрочем, нечему, ведь они могут оказаться глубоко третичными по своей сути.
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На днях в Сети распространилась информация о том, что авторитетный инсайдер Dusk Golem, который в своё время в мельчайших подробностях «предсказал» анонс Resident Evil Village, опубликовал несколько скриншотов из якобы новой части культовой серии Silent Hill. На этом Dusk Golem решил не останавливаться; наоборот — продолжил развивать удачную тему.

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Согласно инсайдерским сведениям «Голема», компания Konami в настоящее время готовит не один, а сразу три проекта по Silent Hill. Более того, как уточняет инсайдер, технически их даже четыре, однако «четвёртый», судя по контексту, является встроенным в один из основных трёх. Что же конкретно скрывается под этими тремя с половиной играми, инсайдер не уточняет, да и вряд ли ему это, в принципе, известно.

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Слухи вокруг Silent Hill витают постоянно, и многие из них противоречат друг другу. Dusk Golem же убеждён, что работа над вышеуказанными проектами продвигается успешно, и степень их готовности на сегодняшний день уже выше, чем геймеры себе представляют. По сведениям инсайдера, главная идея Konami сейчас — мощное и громкое «воскрешение» Silent Hill. Ну, а верить в данную утечку или нет — личное дело каждого; отметим лишь, что любой, даже самый правдоподобный слух следует воспринимать с изрядной долей скептицизма. Хотя бы ради того, чтобы не строить ложных надежд и потом не расстраиваться, если они не сбываются.

#konami
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