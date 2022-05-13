Известный инсайдер, скрывающийся под ником Dusk Golem, опубликовал скриншоты и один концепт-арт новой Silent Hill. Ранее этот человек раскрыл правдивую информацию о Resident Evil Village за некоторое время до её анонса, поэтому верить ему (с оговоркой, конечно) можно.
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Сам инсайдер утверждает, что у него в распоряжении есть много информации, которой он пока не хочет делится. А вот представленные сегодня скриншоты он смог заполучить другого, более надёжного источника.
Итак, насчёт самой игры — уже сейчас известно, что в ней будут героини по имени Анита и Майя. «Слитые» изображения относятся к версии позапрошлого года, поэтому текущее состояние проекта может сильно отличаться от того, что заснято на скриншотах.
Dusk Golem также утверждает, что в разработке сейчас находится сразу несколько проектов в серии.
Конечно, скептики могут упомянуть тот факт, что очень часто публикации различных инсайдеров никак не относятся к настоящим играм или даже их прототипам. Только вот в случае со скриншотами и концепт-артом Silent Hill всё обстоит несколько иначе: сразу после публикации инсайдеру пришлось удалить все материалы из-за DMCA-страйка.