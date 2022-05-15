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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Эксперты усомнились в эффективности методики подсчёта ботов в Twitter, которую описал Илон Маск
Сто учётных записей – это просто несерьёзно!
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Илон Маск (Elon Musk) не просто приостановил подготовку к оформлению сделки по покупке Twitter, он нашёл для этого благовидный предлог, заявив о необходимости проверить, действительно ли фальшивые учётные записи и боты формируют не более 5% ежедневной активной пользовательской аудитории этой социальной сети. Команда миллиардера для этого поможет ему провести анализ учётных записей Twitter на подлинность на основе выборки из ста штук.

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Маск уже успел пояснить, что эта методика взялась не с потолка, а используется самой Twitter, чем вызвал недовольство юристов последней – по условиям соглашения с Маском, он не должен был раскрывать эту информацию публично. Опрошенные ресурсом CNBC эксперты считают, что предложенный Маском метод анализа аудитории Twitter не способен дать достоверного результата.

Источник изображения: Reuters

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Как поясняют специалисты по статистическому анализу из Университета Вашингтона, выборка должна быть на несколько порядков больше, чтобы обеспечить достоверность результата, ста учётных записей в этом случае просто недостаточно. Даже сторонние исследователи из BotSentinel пояснили, что для изучения состава аудитории Twitter они используют примерно 2,5 млн учётных записей и привлекают ресурсы системы искусственного интеллекта. Их методика позволяет им установить, что фиктивных учётных записей и ботов на страницах Twitter не менее 10-15%, и эта доля тем выше, чем противоречивее обсуждаемая в конкретной ветке тема.

#илон маск #twitter
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