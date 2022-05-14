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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Видео: трейлер ролевой игры Hellslave с пошаговыми боями и драками с демонами
Занимательно.
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Разработчики из студии Ars Goetia опубликовали трейлер ролевой игры с пошаговыми боями Hellslave. Проект поступит в продажу 26 мая, он расскажет историю борца с демонами, которому придётся принять ряд непростых решений и дать отпор всем врагам.

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Также Hellslave – это большой мир с дивными локациями, уникальные враги и вид камеры сверху. За отсутствие фантазии разработчиков точно не поругаешь, но игре очень сильно не хватает бюджета. Вполне возможно, что представители Ars Goetia будут брать своего клиента чем-то другим.

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Hellslave выйдет на ПК, точная дата будет объявлена позже. За всеми подробностями можно обратиться к официальной страничке проекта в Steam.

#ars goetia #hellslave
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Каа
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