Разработчики из студии Ars Goetia опубликовали трейлер ролевой игры с пошаговыми боями Hellslave. Проект поступит в продажу 26 мая, он расскажет историю борца с демонами, которому придётся принять ряд непростых решений и дать отпор всем врагам.
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Также Hellslave – это большой мир с дивными локациями, уникальные враги и вид камеры сверху. За отсутствие фантазии разработчиков точно не поругаешь, но игре очень сильно не хватает бюджета. Вполне возможно, что представители Ars Goetia будут брать своего клиента чем-то другим.
Hellslave выйдет на ПК, точная дата будет объявлена позже. За всеми подробностями можно обратиться к официальной страничке проекта в Steam.