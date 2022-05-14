Когда геймер чем-то искренне недоволен — это наверняка того заслуживает.

Activision Blizzard последние годы занимается чем угодно, но только не принуждением своих коллективов к созданию достойных игр. Так, сегодня холдинг опять оказался в центре большого скандала, на сей раз вызванного рассказом о неоднозначном инструменте Diversity Space Tool для оценки и создания «репрезентативных» персонажей в видеоиграх.

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Инструмент, который Activision Blizzard, по всей видимости, собралась использовать при создании своих будущих и при контентной поддержке уже существующих проектов, оценивает тип тела персонажа, его культурную принадлежность, национальность, возраст, различные возможности или ограничения таковых, сексуальную ориентацию, а также гендерную идентичность.

В качестве примера Activision Blizzard привела персонажа Ану из Overwatch: инструмент оценил её как гетеросексуальную стройную пожилую женщину арабской национальности родом из Египта и с утраченным глазом.

Геймеры, естественно, пришли в настоящую ярость. По их словам, надо заниматься играми, а не различными инструментами, которые до боли напоминают не столь уж далёкие в исторической перспективе времена, когда одни люди считали себя выше других.

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Пламя негодования оказалось больше похожим на инферно, и его языки обожгли представителей холдинга. В результате компании пришлось извиняться и заявлять, что инструмент не используется при разработке игр. Зачем он тогда нужен — вот, в чём теперь главный вопрос.