Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Activision Blizzard показала инструмент для создания «репрезентативных» персонажей — геймеры в ярости
Когда геймер чем-то искренне недоволен — это наверняка того заслуживает.
анонсы и реклама
<b>3050 MSI дешевле 50 тр</b> +10% скидки
ASUS RTX 3050 дешевле 50 тр
<b>3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр </b>
Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf

Activision Blizzard последние годы занимается чем угодно, но только не принуждением своих коллективов к созданию достойных игр. Так, сегодня холдинг опять оказался в центре большого скандала, на сей раз вызванного рассказом о неоднозначном инструменте Diversity Space Tool для оценки и создания «репрезентативных» персонажей в видеоиграх.

реклама

Инструмент, который Activision Blizzard, по всей видимости, собралась использовать при создании своих будущих и при контентной поддержке уже существующих проектов, оценивает тип тела персонажа, его культурную принадлежность, национальность, возраст, различные возможности или ограничения таковых, сексуальную ориентацию, а также гендерную идентичность.

В качестве примера Activision Blizzard привела персонажа Ану из Overwatch: инструмент оценил её как гетеросексуальную стройную пожилую женщину арабской национальности родом из Египта и с утраченным глазом.

Геймеры, естественно, пришли в настоящую ярость. По их словам, надо заниматься играми, а не различными инструментами, которые до боли напоминают не столь уж далёкие в исторической перспективе времена, когда одни люди считали себя выше других.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti уже дешевле 100 тр
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр
-40% на 12700F в Ситилинке
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
-22% на i5 12600 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 124 590р
600 000р скидка на 98" Samsung 4K
-30% на i3 12100 в Ситилинке
В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K

Пламя негодования оказалось больше похожим на инферно, и его языки обожгли представителей холдинга. В результате компании пришлось извиняться и заявлять, что инструмент не используется при разработке игр. Зачем он тогда нужен — вот, в чём теперь главный вопрос.

#activision blizzard
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В работе над играми серии Call of Duty задействованы тысячи сотрудников Activision
Выручка Activision Blizzard по итогам первого квартала текущего года сильно сократилась
Акционеры Activision Blizzard почти единогласно одобрили сделку с Microsoft
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как драйвер NVIDIA вводит в заблуждение при создании пользовательских разрешений
24
Изгиб крышки и текстолита на примере i5 12400. Проверяем на практике
102
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч рублей - любые игры на высоких-ультра с 60+ FPS
59
Разборка, обзор и разгон китайских переходников HDMI/DP -> VGA
29
XCOM: Chimera Squad: поворот не туда
3
О самых внушительных зданиях в играх
10
Дед Снегур и Отморозочка - сравниваем Thermalright Frost Spirit 140 и Thermalright Frost Commander 140
27
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK400
7
Мои впечатления от игры Dragon Age: Origins. Часть вторая
3

Сейчас обсуждают

Xatam Mamatov
14:33
2к это тебе не 4к
Первые игровые тесты AMD Radeon RX 6950 XT показали преимущество над NVIDIA GeForce RTX 3090
[Zero]
14:31
Санкции начались после Крыма. До Крыма были хорошие отношения с Западом. Сами испортили.
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч рублей - любые игры на высоких-ультра с 60+ FPS
[Zero]
14:27
На Западе демократия, такую авантюру не поддержат избиратели, т.к. это снизит их уровень жизни. Так что свои выдуманные истории из телевизора, что "нас хотят захватить и уничтожить" рассказывай кому-т...
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч рублей - любые игры на высоких-ультра с 60+ FPS
Макс Смирнов
14:26
Хз насчёт Гта карты, но на фото карта южной Флориды
В сети обсуждают новую карту GTA 6, превосходящую по размерам карту GTA 5 в 3 раза
[Zero]
14:25
Не все русские поддерживают Путина и его политику, я (автор) не поддерживаю. Он поссорил Россию с кучей стран и сделал из нас мировое пугало. Я за взаимовыгодное сотрудничество с другими странами, вкл...
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч рублей - любые игры на высоких-ультра с 60+ FPS
AraD
14:22
Сначала читал сей заказной рекламный опус с интересом, но после вливания гуано в виде политики - "дружно скажем спасибо Путину и его внешней политике, приведшей страну к международной изоляции." "но с...
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч рублей - любые игры на высоких-ультра с 60+ FPS
Xatam Mamatov
14:22
Шёл 2077-й год...
В апреле Intel так и не выпустила для видеокарт Arc драйвер с отключаемой оптимизацией в бенчмарках
Василий Сорокин
14:17
Что за поток бреда, что за настройки в сферическом вакууме? видюха может быть 1030 а может быть 3090. 5600Х это уже отточенное поколение райзенов, которое сравнивать со старьем в виде 3600Х а тем боле...
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч рублей - любые игры на высоких-ультра с 60+ FPS
Konstantin Tigay
14:16
Асус тоже пару недель назад выпустила 1.2.0.6b по меньшей мере для x370
MSI официально сообщила о выпуске BIOS с AGESA 1.2.0.7 для материнских плат AMD 300, 400 и 500 серии
Za9c
14:15
Филу не везёт, накупил студий, а игр и нет. Ещё и с близами вляпался по полной. Такие бабки заслал, а за что спрашивается? За тот мобильный шлак, что они сейчас выпустили? Клон 5летней давности. А нов...
Трудное, но нужное решение: Фил Спенсер прокомментировал перенос релиза Starfield
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем