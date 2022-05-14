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Новости Software Михаил Андреев
Трудное, но нужное решение: Фил Спенсер прокомментировал перенос релиза Starfield
Он ещё прокомментировал и перенос Redfall, но это глубоко вторично, если не третично.
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В четверг случилось то, чего все, в принципе, ожидали, но надеялись, что хотя бы в этот раз «пронесёт»: был отложен очередной релиз игры, на этот раз — амбициозной космической RPG Starfield от Bethesda Game Studios. Вместо красивой «магической» даты 11.11.22 игра теперь выйдет лишь в первой половине 2023 года, без конкретики.

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Причинами переноса разработчики не поделились — за них это сделали журналисты — однако необходимость прокомментировать случившееся почувствовал руководитель ныне владеющего ZeniMax Media, а через неё и Bethesda, игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер.

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По словам Спенсера, данное решение, безусловно, далось команде нелегко, однако лично он полностью поддерживает выбор Bethesda: если студии необходимо дополнительное время, то следует его предоставить. Как справедливо отметил Спенсер, от Microsoft ждут качественных релизов, и компания будет делать всё от неё зависящее, чтобы реальность с этими ожиданиями совпадала.

#bethesda softworks #bethesda game studios #xbox game studios #starfield
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Трудное, но нужное решение: Фил Спенсер прокомментировал перенос релиза Starfield
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