Сейчас на него будут переезжать все, кому не лень.

Недавно Epic Games объявила о полноценном выпуске своего суперсовременного игрового движка Unreal Engine 5. Одни разработчики начали переходить на него ещё в рамках ранней версии, другие решили дождаться формального запуска. Среди второй когорты разработчики тактического шутера I.G.I. Origins, являющегося по своей сути приквелом всей широко известной в узких кругах серии I.G.I. Несколько часов назад о переезде на Unreal Engine 5 объявили и они.

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По словам разработчиков, применение Unreal Engine 5 позволит им добиться высочайшего уровня качества проекта. Изначально новинка должна была выйти ещё в прошлом году, но представители студии Toadman Interactive приняли решение о переносе. По причинам, не требующим упоминания: слишком они банальны.

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Origins расскажет о становлении организации I.G.I. Иными словами, перед нами действительно новый проект в серии, что можно сравнить с чудом, ведь современная игровая индустрия при полном отсутствии свежих идей использует культовые франшизы прошлого исключительно с целью «ремастеринга».