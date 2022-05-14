Придётся дополнительно покрывать ущерб пострадавшей стороны.

Вчера Илон Маск (Elon Musk) объявил, что приостанавливает подготовку сделки по покупке Twitter, поскольку стремится выяснить, действительно ли доля фейковых учётных записей и источников спама на страницах социальной сети не превышает заявленных 5%. Многие источники предположили, что сделка в итоге может быть сорвана, но приверженность намерениям довести её до конца выразил не только сам Маск, но и генеральный директор Twitter Параг Агравал (Parag Agrawal).

реклама

В условиях сделки фигурировала сумма отступных – виновная в разрыве договорённостей сторона должна будет выплатить другой $1 млрд. Опрошенные CNBC эксперты считают, что если Илон Маск откажется от покупки Twitter, то он не сможет отделаться только этим миллиардом долларов США. Пострадавшая сторона наверняка отсудит у него ещё несколько миллиардов в качестве компенсации ущерба.

Источник изображения: Reuters

анонсы и реклама RTX 3070 Ti уже дешевле 100 тр RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр -40% на 12700F в Ситилинке !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz -22% на i5 12600 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 124 590р 600 000р скидка на 98" Samsung 4K -30% на i3 12100 в Ситилинке В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K

Строго говоря, снижение капитализации Twitter на $9 млрд, которое произошло вчера, не является подходящим для разрыва сделки условием. Не исключено, что Маск всё равно использует эту паузу для снижения суммы, которую он должен выплатить за активы Twitter. Даже если сам миллиардер и готов переплатить, на него могут воздействовать партнёры, которых он всё активнее привлекает к финансированию сделки. Динамика курса акций Tesla тоже влияет на решимость Маска, ведь он по-прежнему получает основную часть дохода в виде средств от их реализации. Если котировки акций Twitter вчера падали, то акции Tesla выросли в цене на 5,71%. Задержка с реализацией сделки с Twitter для инвесторов Tesla является благоприятным событием.