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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
В случае отказа от покупки Twitter Илон Маск не отделается выплатой $1 млрд
Придётся дополнительно покрывать ущерб пострадавшей стороны.
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Вчера Илон Маск (Elon Musk) объявил, что приостанавливает подготовку сделки по покупке Twitter, поскольку стремится выяснить, действительно ли доля фейковых учётных записей и источников спама на страницах социальной сети не превышает заявленных 5%. Многие источники предположили, что сделка в итоге может быть сорвана, но приверженность намерениям довести её до конца выразил не только сам Маск, но и генеральный директор Twitter Параг Агравал (Parag Agrawal).

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В условиях сделки фигурировала сумма отступных – виновная в разрыве договорённостей сторона должна будет выплатить другой $1 млрд. Опрошенные CNBC эксперты считают, что если Илон Маск откажется от покупки Twitter, то он не сможет отделаться только этим миллиардом долларов США. Пострадавшая сторона наверняка отсудит у него ещё несколько миллиардов в качестве компенсации ущерба.

Источник изображения: Reuters

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Строго говоря, снижение капитализации Twitter на $9 млрд, которое произошло вчера, не является подходящим для разрыва сделки условием. Не исключено, что Маск всё равно использует эту паузу для снижения суммы, которую он должен выплатить за активы Twitter. Даже если сам миллиардер и готов переплатить, на него могут воздействовать партнёры, которых он всё активнее привлекает к финансированию сделки. Динамика курса акций Tesla тоже влияет на решимость Маска, ведь он по-прежнему получает основную часть дохода в виде средств от их реализации. Если котировки акций Twitter вчера падали, то акции Tesla выросли в цене на 5,71%. Задержка с реализацией сделки с Twitter для инвесторов Tesla является благоприятным событием.

#финансы #илон маск #twitter #сделка
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