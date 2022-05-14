В начале мая Blizzard представила вниманию общественности свою мобильную «базозащитную» стратегию Warcraft Arclight Rumble. Учитывая, что именно рынок мобильных игр сейчас наиболее крупный, в решении о выпуске подобной игры со стороны Blizzard нет ничего необычного — всё в рамках капитализма, ничего личного. Однако игроки, которые уже не один десяток лет не видели новых игр в серии Warcraft, совершенно справедливо восприняли Arclight Rumble в штыки. И выясняется, что зря.
реклама
Несколько часов назад стартовало ограниченное бета-тестирование проекта, и первые записи игрового процесса уже стали появляться в Сети. Отзывы игроков пока, скорее, положительные, чем негативные. Геймеры в массе своей жалуются на низкую динамику проекта, но отмечают, что в целом Warcraft Arclight Rumble увлекателен и явно достоин внимания. Учитывая, что закрытые бета-тестирования и проводятся для того, чтобы собрать отзывы, наверняка Blizzard внесёт в игру необходимые изменения.
Запуск игры должен состояться в этом году.