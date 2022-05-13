Интересно, каких.

Компания SEGA опубликовала свежий финансовый отчёт, в котором, помимо всего прочего, пообещала увеличить число новых проектов до апреля 2023 года.

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Данное решение было продиктовано приятнейшим обстоятельством — увеличенной прибылью по результатам 2022 фискального года. Так, чистые продажи на ПК и консолях составили 2,5 миллиарда долларов (рост на 15,6 %). В следующем фискальном году издатель планирует увеличить показатели до 2,9 миллиарда долларов — этому должны поспособствовать продажи тех самых новых проектов.

Представители SEGA сразу дали понять, что планируют выпустить не только новые игры, но и несколько ремастеров или ремейков. Отдельно упоминаются в отчёте и спин-оффы. По данным SEGA, в прошлом финансовом году было продано около 4 миллионов таких игр, среди которых есть Lost Judgement, Super Monkey Ball Banana Mania и Sonic Colours Ultimate. Если что, первым из списка является ответвлением серии Yakuza.

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По 2023-му году компанией SEGA запланирована продажа не менее 5 миллионов копий из категории ремастеров, ремейков и всего того, что мы упомянули выше. Ранее появлялась информация, что издательство трудится над перезапусками Crazy Taxi и Jet Set Radio. В них может появится поддержка облачных технологий и всех современных штуковин. Аналитики предсказывают, что их релиз состоится не раньше 2026 года.