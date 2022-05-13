Из них $650 миллионов — только за первый квартал текущего года.

То, что именно мобильный гейминг является самым прибыльным, ни для кого уже давно не секрет. И причина на то одна: громадный азиатский рынок, ставший за последние два десятилетия невероятно платёжеспособным, предпочитает компьютерам и консолям именно смартфоны и планшеты. А если вы всё ещё сомневаетесь в том, что мобильные игры способны генерировать умопомрачительные прибыли, то аналитики издания Sensor Tower опубликовали материал, посвящённый финансовым успехам PUBG Mobile.

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Итак, по статистике Sensor Tower, творение Tencent за первый квартал 2022 года, завершившийся 31 марта, заработало 650 миллионов долларов. В общей сложности за всё время своего существования выручка PUBG Mobile перевалила за $8 миллиардов.

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Несмотря на потрясающие показатели, перед нами отнюдь не лидер: мобильная игра Honor of Kings демонстрирует ещё более успешные результаты по итогам квартального отчёта: 741 миллион долларов за первые три месяца текущего года. Следом за Honor of Kings и PUBG Mobile идут Genshin Impact, Roblox и Candy Crush Saga. Иными словами, всё в игровой индустрии пока стабильно. А вот хорошо это или плохо — вопрос больше философский.