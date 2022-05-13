Вместе с шестью другими.

По какой-то плохо понятной причине (финансовая не должна быть таковой в принципе) глобальная стратегия Old World на протяжении двух лет была доступна только на английском языке. Именно данное обстоятельство вкупе с эксклюзивностью для Epic Games Store в значительной степени послужило причиной того, что сей проект от ведущего дизайнера Civilization IV был довольно быстро забыт.

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Так больше продолжаться не может, посчитали в студии Mohawk Games, поэтому в октябре прошлого года сообщили о планах по выпуску Old World в Steam. Кроме того, вчера разработчики поведали о том, что в июне игра получит перевод на семь языков, включая русский.

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Steam-релиз состоится 19 мая, и в этот день пользователи, не желающие ждать июня, смогут опробовать тестовые варианты локализации. Для этого нужно лишь проследовать в настройки Old World в Steam-библиотеке и в разделе бета-версий.