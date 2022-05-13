Формально о том, что Electronic Arts дала «зелёный свет» на производство сиквела Star Wars Jedi Fallen Order, нам известно практически с момента релиза оригинальной игры. Ничего удивительного в этом нет: проект оказался успешным и получил восторженные отзывы игроков. Тем не менее, разработка сиквела идёт в обстановке секретности. А где секреты, там есть и «сливающие» их инсайдеры.
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В частности, журналист VentureBeat и по совместительству инсайдер Джефф Грабб, ссылаясь на свои источники, сообщил, что новинка будет носить подзаголовок Survivor («Выживший»). Какие выводы нам следует сделать из этого подзаголовка, неясно, однако вряд ли мы будем иметь дело с продолжением приключений Кэла Кестиса: его историю Respawn Entertainment ещё до релиза «Падшего Ордена» назвала полностью цельной и завершённой.
Также, по информации Грабба, релиз сиквела состоится только в конце февраля следующего года.electronic arts, respawn entertainment