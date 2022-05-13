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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Автор Stardew Valley сам не может поверить в то, что игра разошлась 20-миллионным тиражом
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На днях Эрик Бароне, создатель очаровательной игры Stardew Valley, сообщил о том, что его творение разошлось умопомрачительным тиражом в 20 миллионов экземпляров. Результат, учитывая, что мы имеем дело с инди-проектом в максимальном значении этого термина, поразительный, и столь положительного развития событий не ожидал никто. Включая самого Бароне, о чём он поведал в беседе с изданием PC Gamer.

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По словам разработчика, столь стремительный рост популярности его творения стал для него самого большой неожиданностью: он не может поверить, что Stardew Valley привлекла внимание двадцати миллионов человек.

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Почивать на лаврах Бароне, впрочем, не собирается: сейчас разработчик трудится над симулятором «шоколадной фермы» Haunted Chocolatier и над ещё одним, теперь уже секретным проектом.

#stardew valley
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