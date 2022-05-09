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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Очаровательная Stardew Valley разошлась 20-миллионным тиражом
Достойному проекту — достойные продажи.
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Несмотря на почтенный возраст, очаровательный симулятор сельского хозяйства в рамках отдельно взятой фермы всё ещё востребован миллионами людей. Игра популярна настолько, что сегодня преодолела новый юбилейный рубеж в двадцать миллионов проданных копий на всех платформах.

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Стоит напомнить, что Stardew Valley доступна не только на PC и консолях PlayStation, но и на гибридной консоли Switch, а также на мобильных устройствах под управлением Android и iOS. Разделение продаж по платформам остаётся тайной за семью печатями, да и, в целом, не сильно-то это и важно.

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3060 ASUS Dual дешевле 70 тр в Ситилинке
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В настоящее время автор Stardew Valley работает сразу над двумя новыми проектами — симулятором «шоколадной фермы» Haunted Chocolatier, а также над некой неанонсированной игрой.

#stardew valley
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mistergrim
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А это не для помощи одной стране (но хорошо, что молчаливо признаётесь в содеянном). Это от того, что по _понятиям_ вашей же страны, иметь с ней дело — ЗАШКВАР.
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