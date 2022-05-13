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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Состоялся релиз сетевого хоррора Evil Dead The Game
В наиболее подходящий для этого день.
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Если вы, как большинство людей на планете, живёте как в «Дне сурка», то могли упустить тот факт, что сегодня пятница, и не простая, а выпавшая на 13-е число месяца. Разработчики из Saber Interactive специально выбрали именно эту дату для релиза своего сетевого хоррора Evil Dead The Dame, и вот, отныне новинку можно приобрести в Epic Games Store по цене в 1 599 рублей. Всё верно: PC-версия игры является эксклюзивом магазина Epic Games.

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С точки зрения геймплея перед нами сетевой хоррор-боевик с элементами кооператива и PvP. Главными героями являются персонажи «Зловещих мертвецов», включая наиболее известного из них — Эша Уильямса. Героям необходимо выполнять задания, непременно выжив и выйдя из схватки с местными монстрами победителем.

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Трудно сказать, насколько данный проект будет востребованным: фактор EGS-эксклюзивности развитию игры явно не будет способствовать.

#evil dead the game
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Сейчас обсуждают

Deepness93
15:38
Ты все ещё в 2010году? Лол. Современные оледы выгорают настолько медленно, что тебе монитора на полжизни хватит. Тем более если играть, когда постоянная динамика на всей поверхности матрицы.
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Eisbrecher
15:34
Вы же понимаете, что "прочих равных" быть не может в принципе? Как минимум, материнские платы будут разные.
В сети обнаружен настольный процессор Ryzen 7000 с частотой 5.2 ГГц и скоростной графикой RDNA 2
ахахах
15:33
Twitter он как проститутка
Илон Маск размышляет о возвращении Трампа на пост президента и приостанавливает покупку Twitter
max1024
15:32
В заблуждение никого вводить не нужно, я полагаю если человек интеерсуется этой темой, он должен как минимум изучить поверхностно этот вопрос. Во-вторых в статье есть скрины GPU-Z, где видна модель GP...
Ретроклокинг: тест PCI видеокарт
gladvalakas1
15:32
у тебя только не мытые трусы
В магазины РФ возвращаются видеокарты по доступным ценам
Немрущий фраг
15:28
Ничего не случится, куртка придумает новую крипту чтоб держать спрос высоким. Или все кинутся копать не эфир, а эфир классик... Там ещё на ударную пятилетку горняцких работ. Ежу же понятны теперь нало...
Майнинг на видеокартах в РФ перестал быть прибыльным в ходе резкого падения курса Эфира 12.05.2022г
Стас Михайлов
15:26
Ой, ну хоть не зилот, совсем другое дело, читать приятно, мед для глаз
В магазины РФ возвращаются видеокарты по доступным ценам
IRanPast
15:25
Ахyенная тема для местного сайта.
Провайдеры стали требовать от юрлиц персональные данные сотрудников - пользователей интернета
IRanPast
15:24
Еще один заглот завёлся на оверах.
В магазины РФ возвращаются видеокарты по доступным ценам
Sheshenbek
15:23
Это хорошо то что цены не падают, у меня 12 видеокарт rtx 3080, они должны всегда стоить 100к+ ,чтобы я их всегда мог хорошо продать
В магазины РФ возвращаются видеокарты по доступным ценам
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