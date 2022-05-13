Если вы, как большинство людей на планете, живёте как в «Дне сурка», то могли упустить тот факт, что сегодня пятница, и не простая, а выпавшая на 13-е число месяца. Разработчики из Saber Interactive специально выбрали именно эту дату для релиза своего сетевого хоррора Evil Dead The Dame, и вот, отныне новинку можно приобрести в Epic Games Store по цене в 1 599 рублей. Всё верно: PC-версия игры является эксклюзивом магазина Epic Games.
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С точки зрения геймплея перед нами сетевой хоррор-боевик с элементами кооператива и PvP. Главными героями являются персонажи «Зловещих мертвецов», включая наиболее известного из них — Эша Уильямса. Героям необходимо выполнять задания, непременно выжив и выйдя из схватки с местными монстрами победителем.
Трудно сказать, насколько данный проект будет востребованным: фактор EGS-эксклюзивности развитию игры явно не будет способствовать.