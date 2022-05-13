Правда, крайне ненадолго. Но тем не менее.

Начало нового сезона в сессионных играх — это всегда повод для многих геймеров отбросить в сторону дела и, из чувства любопытства, хотя бы на некоторое время зайти и посмотреть, что нового добавили разработчики. Apex Legends — не исключение: на днях в игре стартовал тринадцатый мультиплеерный сезон, в рамках которого был добавлен новый персонаж Ньюкасл, усовершенствовано поле боя, а также внесены балансные правки.

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Поэтому вполне закономерно, что вскоре после старта нового сезона в Apex Legends был зафиксирован новый рекорд «онлайна». По статистике портала SteamDB, в одной только Steam-версии одновременно присутствовали свыше 412,5 тысяч игроков. Логично предположить, что на других платформах ситуация обстоит аналогичным образом.

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На следующей неделе, а именно — с 17 мая — в Apex Legends вольётся «новая кровь» в лице людей, предпочитающих играть на мобильных устройствах. Всё верно, именно в указанный день состоится полноценный релиз Apex Legends Mobile.