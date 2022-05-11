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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Официально: Apex Legends Mobile выйдет 17 мая на устройствах на Android и iOS
Очень своевременно.
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Обновление от 18:33 по МСК: Утечка, как и следовало ожидать от инсайдерской информации Тома Хендерсона, полностью подтвердилась — буквально только что Electronic Arts вместе с Respawn Entertainment опубликовали специальный видеоролик и назвали дату 17 мая. В этот день игра станет доступна на устройствах под управлением Android и iOS.

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Оригинал от 14:49 по МСК: Учитывая тот факт, что наиболее прибыльным игровым рынком является Азия, которая исторически больше тяготеет к мобильному геймингу, желание игровых компаний откусить кусочек этого вкуснейшего и душистого пирога трудно назвать неожиданным. Вот и Electronic Arts при содействии Respawn Entertainment в своё время анонсировала мобильную версию своей популярнейшей королевской битвы Apex Legends.

Слухи о том, что релиз Apex Legends Mobile состоится в мае, поступают слишком часто, чтобы быть простыми совпадениями, а сегодня авторитетный инсайдер Том Хендерсон со ссылкой на свои источники сообщил, что полномасштабный запуск проекта состоится в следующий вторник, 17 мая.

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Хотя перед нами инсайдерская информация, следует отметить, что конкретно Том Хендерсон ещё ни разу не ошибся в своих «предсказаниях». Поэтому ждём официального анонса.

#electronic arts #respawn entertainment #apex legends #apex legends mobile
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Hacknir
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почему у тебеподобных все сразу на гомо-темы скатывается?
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Hacknir
18:38
держи в курсе своей параши
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Hacknir
18:38
а тебе с этого что? завидно что тебя не взяли?
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Sheshenbek
18:36
Я просто решил проверить, в процессоре была причина . 3 ножки отвалилась сгоревший, оказывается в материнке тоже проблемы.
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
Sheshenbek
18:35
К сожалению проблема Не решена. Всё тоже самое на секунд 5 включается и выключается. Значит помимо процессора и материнки походу тоже где-то коротнуло
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
Василий Сорокин
18:35
Так ты у марионетки президента и спроси, нахрена он послал своих нациков для диверсии. А по поводу России не обьяснишь почему это вдруг Россия это террористы? Для примера США с НАТО за последние годы...
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
Нешешбек
18:35
чё молчишь, рот занят? ну ты это, когда сосёшь мандавoшек выплёвывай
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
Alex23
18:33
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
stockclock
18:33
так они не лишаются аудитории с СНГ, зато могли бы лишиться западной. Это всё равно что предлоижить Газпрому и Росфнети продавать нефть и газ только россиянам.
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
Нешешбек
18:32
ну давай опять нагибайся, буду тебя до утра любить, я гляжу ты любишь когда это с тобой делают
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
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