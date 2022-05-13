Страничка игры появилась на сайте корейской рейтинговой комиссии.

Если кто-то и подрывает «секретность» в игровой промышленности, то это представители рейтинговых комиссий различных государств. Так, внимательные пользователи Сети заметили, что на сайте соответствующего корейского регулятора появилась страница многострадального морского экшена Skull & Bones от Ubisoft.

реклама

Формально это ничего не значит, однако практика показывает, что вслед за подобными публикациями в ближайшее время идут полноценные анонсы. В данном случае, скорее всего, речь пойдёт об оглашении точной даты релиза проекта.

анонсы и реклама <b>3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100тр</b> RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр -22% на i5 12600 в Ситилинке В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 -40% на 12700F в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 124 590р В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K -30% на i3 12100 в Ситилинке

Skull & Bones была анонсирована в 2017 году, после чего попала в производственный ад, сменив не одну концепцию и пережив смену руководящего звена. Что в проекте осталось от оригинальной идеи, сказать трудно, однако недавняя утечка игрового процесса позволяет сделать вывод, что перед нами усовершенствованная версия морской части геймплея из Assassin’s Creed IV Black Flag. Что, конечно, было бы нормально в 2017-м, но в 2022-м выглядит морально устаревшим.