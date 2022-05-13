Если кто-то и подрывает «секретность» в игровой промышленности, то это представители рейтинговых комиссий различных государств. Так, внимательные пользователи Сети заметили, что на сайте соответствующего корейского регулятора появилась страница многострадального морского экшена Skull & Bones от Ubisoft.
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Формально это ничего не значит, однако практика показывает, что вслед за подобными публикациями в ближайшее время идут полноценные анонсы. В данном случае, скорее всего, речь пойдёт об оглашении точной даты релиза проекта.
Skull & Bones была анонсирована в 2017 году, после чего попала в производственный ад, сменив не одну концепцию и пережив смену руководящего звена. Что в проекте осталось от оригинальной идеи, сказать трудно, однако недавняя утечка игрового процесса позволяет сделать вывод, что перед нами усовершенствованная версия морской части геймплея из Assassin’s Creed IV Black Flag. Что, конечно, было бы нормально в 2017-м, но в 2022-м выглядит морально устаревшим.