И акции компании, естественно, тут же рухнули.

Агентство Bloomberg со ссылкой на собственное заявление Илона Маска (Elon Musk) сегодня сообщило, что миллиардер нашёл неожиданный повод отложить заключение сделки по приобретению Twitter, обосновав это необходимостью определить, действительно ли ложные аккаунты, включая используемые для распространения спама, формируют менее 5% учётных записей.

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Источник изображения: Getty Images

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Само по себе это заявление вызвало снижение курса акций Twitter на 21,16% до $35,54, что существенно ниже запланированных Илоном Маском в рамках сделки $54,2. При этом акции Tesla выросли в цене на 5,7%, чему наверняка способствовала распространённая ранее Bloomberg информация о намерениях Маска вовсе обойтись без оформления залога на акции Tesla для получения необходимых средств на покупку Twitter. Всю необходимую сумму ему могут предоставить партнёры и банки, а если учесть, что теперь активы компании катастрофически подешевели, то есть шанс договориться о новой цене.