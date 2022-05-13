Студия Paradox Interactive опубликовала релизный трейлер дополнения Overlord для космической стратегии Stellaris. Заявленное DLC, которое уже доступно в Steam, открывает доступ к новым функциям для перехода на новый уровень империи.
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Одна из главных особенностей дополнения — возможность распределить роли вассалов в империи, подчинять новые планеты и даже цивилизации. Overlord позволит назначать специализацию подданным вассалам. Каждая специализация имеет отдельное направление: бастионы фокусируются на защите и военной мощи, проспектории — на сборе ресурсов и производстве, а схоларии — на научных открытиях.
Для игрока также открывается доступ к новым мегасооружениям, а список происхождений пополнился пятью новыми пунктами. Появились новые анквы. Разработчики признались, что многие игроки жалуются на то, что мегасооружения становятся доступны слишком поздно. Поэтому в Overlord были добавлены мегасооружения с меньшими технологическими требованиями: гиперретрансляторы, квантовые катапульты и орбитальные кольца.
Владения — это постройки сюзерена, которые находятся на планетах его подданных. С появлением Overlord у игрока появится множество дополнительных возможностей строительства владений, а также способность возводить несколько владений в пространстве одного вассала.
«Помните, что владения также могут изменить отношение подданных к вам. Быть благожелательным сюзереном или держать бразды правления жесткой хваткой? Выбор за вами», — гласит официальное описание к дополнению.
Дополнение Overlord включает три новых анклава: загадочных Идущих-сквозь-Покров, трудолюбивых утилизаторов и предприимчивых наемников.
Оригинальная Stellaris доступна в Steam с 9 мая 2016 года, на момент публикации данного материала у проекта было 88 % рейтинга на основании более 90,5 тысяч отзывов.