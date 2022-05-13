Недавно представители студии miHoYo, с некоторых пор ведущей бизнес за пределами Китая под брендом HoYoverse, пообещали, что вскоре устроят анонс своего следующего проекта. Сказано — сделано: встречаем «анимешный» ролевой боевик Zenless Zone Zero.
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Согласно первым подробностям проекта, перед нами ролевой экшен, в который удалось встроить элементы rogue-like, обеспечив при этом внешне симпатичную и активную боевую систему. События проекта разворачиваются в постапокалиптическом будущем в городе Новый Эриду. По сюжету, некоторое время назад в мире игры произошёл разрыв завесы между мирами, в результате чего в мир людей хлынули армии существ из параллельных измерений, вызвав настоящие коллапс и катастрофу.
Играть будем за одного из наёмников, занимающихся поиском и сбором ценнейших ресурсов, попавших в наш мир в результате разрыва завесы.
Когда Zenless Zone Zero поступит в продажу, неизвестно, однако первым делом она заглянет на PC и мобильные устройства, а затем появится и на оставшихся платформах. Среди которых, надо понимать, консоли от Sony и Microsoft.