Сегодня Electronic Arts вместе со своей подопечной студией EA Motive провели посвящённую художественному направлению ремейка Dead Space трансляцию. Как и следовало ожидать, данная тема была лишь закуской для куда более важного известия: отныне нам наконец-то известна точная дата выхода данного ожидаемого многими геймерами проекта — 27 января 2023 года.
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Безусловно, ждать ещё долго, но, по словам разработчиков, ремейк уже в значительной мере работоспособен. Презентацию игрового процесса обновлённой версии Dead Space намереваются провести в конце октября.
Напоследок затронем тему «затравочной» трансляции. В её рамках разработчики заверили игроков в том, что делают всё возможное, чтобы сохранить дух оригинальной Dead Space: здесь будет и атмосферно, и страшно, и в то же время по-своему уютно. В общем, ждём.