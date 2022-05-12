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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ремейк Dead Space выйдет в конце января следующего года
Ждать ещё долго.
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Сегодня Electronic Arts вместе со своей подопечной студией EA Motive провели посвящённую художественному направлению ремейка Dead Space трансляцию. Как и следовало ожидать, данная тема была лишь закуской для куда более важного известия: отныне нам наконец-то известна точная дата выхода данного ожидаемого многими геймерами проекта — 27 января 2023 года.

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Безусловно, ждать ещё долго, но, по словам разработчиков, ремейк уже в значительной мере работоспособен. Презентацию игрового процесса обновлённой версии Dead Space намереваются провести в конце октября.

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Напоследок затронем тему «затравочной» трансляции. В её рамках разработчики заверили игроков в том, что делают всё возможное, чтобы сохранить дух оригинальной Dead Space: здесь будет и атмосферно, и страшно, и в то же время по-своему уютно. В общем, ждём.

#electronic arts #ea motive #dead space
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IRanPast
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Adam Smith
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Alex23
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Alex23
21:15
К счастью, пухнуть и дохнуть вы будете в одиночку. Резинку из трусов жрать скоро будешь.
Медведев: продолжающееся накачивание Украины оружием может привести к ядерной войне
вежливый NLAW
21:15
На хартии там уже поштучно посчитали. Интересно, сколь орков завтра в сводки приплюсуют.
Медведев: продолжающееся накачивание Украины оружием может привести к ядерной войне
VRoman
21:14
Чтобы насобирать комметы. Писать блоги можно на любую тему, но обсуждать политику - это против правил сайта. 🤪
Медведев: продолжающееся накачивание Украины оружием может привести к ядерной войне
Adam Smith
21:13
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Медведев: продолжающееся накачивание Украины оружием может привести к ядерной войне
Alex23
21:13
Да, я постил недавно фотки! Там жесть! Понтонную переправу расхерачили вместе с бронетехникой.
Медведев: продолжающееся накачивание Украины оружием может привести к ядерной войне
VRoman
21:12
Если кто-то и нажмет красную кнопку, то первый будет Путин. Отчаяния тут нет, америкосам совсем нет дела чего там в России и Европе.
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