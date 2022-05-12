FSR 2.0 нам интересно.

Разработчики из Arkane Studios совместно с издательством Bethesda Softworks выпустили третье крупное обновление для своего экшена Deathloop. Свежий апдейт добавил в игру детально проработанный фоторежим и несколько важных настроек доступности.

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Сам фоторежим можно активировать через меню паузы или горячую клавишу P на П, но доступен он только в одиночном режиме.

Что до настроек доступности, то тут всё обстоит несколько интереснее. В игре появился соответствующий пункт, разделённый на несколько вкладок. Он включает в себя как новые опции, так и те, что уже были реализованы раньше. Геймер сможет скорректировать под себя уровень сложности, отображение автоматических меток на врагах, скорость игры и даже полное автоприцеливание.

Важно понимать, что большинство настроек, оказывающих непосредственное влияние на геймплей, работает только в одиночном режиме.

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Наконец, упомянутый в этой заметке патч добавляет на ПК поддержку технологии AMD FSR 2.0, исправляет некоторые баги в дизайне уровней и вносит другие изменения. Само обновление доступно как на ПК, так и на PlayStation 5.