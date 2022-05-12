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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Epic Games Store раздают Prey (но не в России), Jotun и Redout
Сразу две (если в СНГ — три) игры в подарок. И никакой VPN не поможет.
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Что это у нас на календаре? Четверг? Значит, пора проследовать в Epic Games Store и забрать причитающиеся подарки. Сегодня Epic Games расщедрилась сразу на три подарка — Prey (2017), Jotun Valhalla Edition и Redout Enhanced Edition. Важно, впрочем, понимать, что поскольку Bethesda приостановила свою деятельность в России, а EGS вынужден подчиниться требованиям издательства, то в нашей стране вы Prey (2017) в подарок получить не сможете.

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VPN при этом не спасёт: как только вы зайдёте в свою учётную запись, система определит, что он использовался из российского региона, и исключит Prey из списка подарочных игр. Так что, надеемся, вы успели забрать Prey в конце декабря, когда его дарили в рамках ежедневных праздничных раздач в EGS.

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Два оставшихся подарка — это рисованный приключенческий экшен Jotun, выполненный в популярном нынче сеттинге скандинавской мифологии, а также динамичная кооперативная гонка Redout.

#epic games #epic games store
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