Ну, как пришло... Перебросили. В добровольно-принудительном порядке.

Как известно, студия Codemasters отныне принадлежит Electronic Arts. Это позволяет издательству проявлять гибкость и перебрасывать производственные силы туда, где это больше всего требуется. Студия Criterion Games, которая отвечает за новую игру серии Need for Speed, в прошлом году была «припахана» к созданию Battlefield 2042, в результате чего новая часть гоночной серии переехала на текущий год. Теперь же и самой Criterion требуется помощь, и EA её обеспечит: сегодня стало известно, что подразделение Codemasters Cheshire отныне включено в состав Criterion.

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Согласно заявлениям разработчиков, все сотрудники Codemasters Cheshire и Criterion остались на своих местах, то есть мы действительно имеем дело с перестановками внутри студий, а не с «оптимизацией расходов».

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Если верить инсайдерам, то премьера новой Need for Speed должна состояться летом, а релиз — в четвёртом квартале этого года, то есть, в период с октября по декабрь включительно.