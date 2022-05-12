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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторитетный инсайдер считает, что новая Battlefield выйдет только в 2024 году
Раньше её, собственно, никто и не ждёт.
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Из прошлого квартального финансового отчёта компании Electronic Arts нам известно, что издательство уже приступило к производству следующей части серии Battlefield, которая, по слухам, должна вернуться к истокам, зафиксировав тот факт, что нововведения из Battlefield 2042 были восприняты игроками, мягко говоря, неоднозначно. Глава EA Эндрю Уилсон утверждал, что новинка доберётся до релиза в 2023 году, однако авторитетный инсайдер Том Хендерсон уверен, что данное заявление до невозможности оптимистично.

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Ссылаясь на свои источники, которые, к слову, обычно не подводят, Хендерсон заявил, что новая Battlefield выйдет не раньше, чем в 2024 году. Дело в том, что несмотря на полный провал разработчики из DICE совместно с Ripple Effect и под чутким руководством Винса Зампеллы как назначенного главой «комитета спасения» франшизы продолжают работать над Battlefield 2042, приводя её в порядок и выпуская необходимые обновления. Всё это отнимает массу времени, в результате чего следующая часть серии пока висит на этапе прототипа.

Поскольку процесс создания современных AAA-игр небыстрый, а в новинке пока толком конь не валялся, источники Хендерсона и уверены в том, что ждать релиза следующей части знаменитой серии нам предстоит ещё как минимум два года.

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В настоящее время Battlefield 2042 практически «мертва»: по словам Хендерсона, суммарный «онлайн» шутера на всех платформах в пиковых значениях не достигает и десяти тысяч пользователей.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
3
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