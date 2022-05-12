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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Глава Ubisoft не собирается лишать компанию независимости
Не собираться можно вообще многое. Реальность же диктует свои правила.
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Последнее время в Сети всё чаще всплывают сведения о том, что над Ubisoft дамокловым мечом нависла угроза поглощения, и что компания сделает всё от неё зависящее, чтобы не допустить потери своей независимости. По слухам, рассматриваются варианты о том, чтобы заключить договор с инвестиционной фирмой, и вот, теперь глава компании Ив Гиймо заявил, что у Ubisoft есть всё, чтобы сохранить свою независимость.

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Что Гиймо подразумевает под «всем», остаётся предметом горячих обсуждений, однако активность игровых СМИ в данном вопросе глава Ubisoft назвал положительной, ведь они создают информационный фон, который параллельно вызывает интерес инвесторов к Ubisoft, повышая тем самым стоимость её акций и капитализацию.

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В феврале, однако, Гиймо напевал совсем другой мотив: тогда глава Ubisoft утверждал, что компания рассматривает все интересные предложения о покупке. Теперь Гиймо уточнил, что делал это исключительно в рамках своих обязательств, поскольку Ubisoft является публичной компанией и должна рассматривать все подобные предложения.

#ubisoft
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