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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Мобильная королевская битва во вселенной Call of Duty добралась до стадии «альфы»
Также стало известно её крайне неоригинальное кодовое название.
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О том, что Activision, глядя на успехи мобильных игр, поручила своим подопечным подготовить «портативную» версию Call of Duty Warzone, мы знаем уже на протяжении как минимум нескольких месяцев. Сегодня разработчики заявили, что процесс действительно идёт, и идёт достаточно активно, чтобы заявить о переходе игры в статус «альфы».

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Вместе с тем разработчики объявили, что пока у проекта отсутствует официальное название, вместо которого пользуются кодовым позывным Project Aurora. Несмотря на достижение статуса «альфы», проводить публичное тестирование проекта разработчики пока считают преждевременным: вместо этого в проверке игры участвует крайне ограниченный контингент, подписавший, к тому же, договор о неразглашении информации.

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Сейчас коллектив разработчиков занимается проверкой работоспособности своего творения и потихоньку добавляет в него новый контент. Ожидается, что релиз состоится параллельно с переосмыслением Call of Duty Modern Warfare II, запланированным на эту осень.

#activision
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скоро за списанные гаубицы у вас отберут зерно, чтобы стабилизировать рынки асашай. добрый бидон. что жрать будете? в РФ то поля засеяны, Крым с водой и засажен весь.
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Василий Сорокин
12:46
Ты же уверял что ниже 30К не упадет и у тебя там авто покупка стоит на 30К. А тут такой обвал?
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Антон вырезай его
12:46
ты еще про сайт напиши который в германии сервера закрыли. сделали доброе дело для РФ. остановили наркотраф. а публикуют как перемогу.
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Им нужны хоть какие-то новости, чтобы продолжить петь песни, что в России все пропало. Они как дети, радуются даже когда стим выпендривается и не хочет денег :)
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шо опять по амурской области ракеты пустили?
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Ну не весь во первых. сшашка и ее холопы это маленькая часть, правда очень агрессивная и шебутная. А во вторых, если эти утырки не будут лезть к России-Матушке - то выживут.
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Keltis
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Не совсем понятно, что там конкретно с аликом не то. Без проблем в том и этом месяце покупал железо по обычной российской карте виза, платежи все проходили сразу, доставка была из Китая, тоже не было ...
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Какова цель твоей работы на этом сайте? Немцы все такие тупые или только ты.
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