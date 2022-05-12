Также стало известно её крайне неоригинальное кодовое название.

О том, что Activision, глядя на успехи мобильных игр, поручила своим подопечным подготовить «портативную» версию Call of Duty Warzone, мы знаем уже на протяжении как минимум нескольких месяцев. Сегодня разработчики заявили, что процесс действительно идёт, и идёт достаточно активно, чтобы заявить о переходе игры в статус «альфы».

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Вместе с тем разработчики объявили, что пока у проекта отсутствует официальное название, вместо которого пользуются кодовым позывным Project Aurora. Несмотря на достижение статуса «альфы», проводить публичное тестирование проекта разработчики пока считают преждевременным: вместо этого в проверке игры участвует крайне ограниченный контингент, подписавший, к тому же, договор о неразглашении информации.

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Сейчас коллектив разработчиков занимается проверкой работоспособности своего творения и потихоньку добавляет в него новый контент. Ожидается, что релиз состоится параллельно с переосмыслением Call of Duty Modern Warfare II, запланированным на эту осень.