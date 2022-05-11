На это потребовалось больше двух суток.

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

На днях отечественный видеохостинг Rutube стал жертвой беспрецедентной хакерской атаки, которая больше чем на двое суток «выбила» сервис из работы. Сотрудники и техподдержка Rutube держали пользователей в курсе событий и неоднократно уточняли, что ситуация находится под контролем, а в ближайшее время доступ к сервису восстановится. Буквально несколько минут назад это наконец-то случилось.

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Судя по всему, все ранее загруженные на хостинг видеоролики остались на месте, равно как и информация о пользовательских подписках, рекомендации и прочие элементы сервиса. Конфиденциальные данные пользователей, по словам Rutube, не пострадали.

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Сейчас сотрудники Rutube проводят «нагрузочное тестирование и дополнительную проверку на уязвимость». Что бы это ни значило.