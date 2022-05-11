На днях отечественный видеохостинг Rutube стал жертвой беспрецедентной хакерской атаки, которая больше чем на двое суток «выбила» сервис из работы. Сотрудники и техподдержка Rutube держали пользователей в курсе событий и неоднократно уточняли, что ситуация находится под контролем, а в ближайшее время доступ к сервису восстановится. Буквально несколько минут назад это наконец-то случилось.
реклама
Судя по всему, все ранее загруженные на хостинг видеоролики остались на месте, равно как и информация о пользовательских подписках, рекомендации и прочие элементы сервиса. Конфиденциальные данные пользователей, по словам Rutube, не пострадали.
Сейчас сотрудники Rutube проводят «нагрузочное тестирование и дополнительную проверку на уязвимость». Что бы это ни значило.