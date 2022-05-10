Но речи о «полностью удалённом коде» не идёт.

Видеосервис Rutube подвергся «сильнейшей за всю историю» сервиса кибератаке. Отдельные источники в Сети утверждают, что код сайта был «полностью удалён», поэтому видеосервис «не подлежит восстановлению». Представители Rutube с последним пунктом категорически не согласны, заверив, что код остался целым.

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В своей группе в Telegram команда поддержки Rutube заверила, что сейчас занимается восстановлением сегментов файловой системы удалённых сред и баз видеохостинга.

«Мы и правда столкнулись с самой сильной кибератакой за всю историю существования Rutube. Важно понимать, что видеохостинг — это петабайты данных архивов и сотни серверов. Восстановление потребует больше времени, чем изначально предполагали инженеры. Однако мрачные прогнозы не имеют ничего общего с настоящим положением дел: исходный код доступен, библиотека цела. Сейчас идет процесс по восстановлению сегментов файловой системы удаленных сред и баз на части серверов», — написали представители Rutube в официальном сообщении.

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Специалисты видеохостинга продолжают решать проблему, также к урегулированию ситуации были привлечены партнеры, в данный момент работа по восстановлению идет «полным ходом». На момент написания данного материала Rutube оставался недоступным, а на его главной странице было размещено объявление, скриншот которого вы можете видеть в этой новости.