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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Rutube до сих пор недоступен вследствие «сильнейшей за всю историю» сервиса кибератаки
Но речи о «полностью удалённом коде» не идёт.
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Видеосервис Rutube подвергся «сильнейшей за всю историю» сервиса кибератаке. Отдельные источники в Сети утверждают, что код сайта был «полностью удалён», поэтому видеосервис «не подлежит восстановлению». Представители Rutube с последним пунктом категорически не согласны, заверив, что код остался целым.

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В своей группе в Telegram команда поддержки Rutube заверила, что сейчас занимается восстановлением сегментов файловой системы удалённых сред и баз видеохостинга.

«Мы и правда столкнулись с самой сильной кибератакой за всю историю существования Rutube. Важно понимать, что видеохостинг — это петабайты данных архивов и сотни серверов. Восстановление потребует больше времени, чем изначально предполагали инженеры. Однако мрачные прогнозы не имеют ничего общего с настоящим положением дел: исходный код доступен, библиотека цела. Сейчас идет процесс по восстановлению сегментов файловой системы удаленных сред и баз на части серверов», — написали представители Rutube в официальном сообщении.

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Специалисты видеохостинга продолжают решать проблему, также к урегулированию ситуации были привлечены партнеры, в данный момент работа по восстановлению идет «полным ходом». На момент написания данного материала Rutube оставался недоступным, а на его главной странице было размещено объявление, скриншот которого вы можете видеть в этой новости.

#отечественное по #rutube
4
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вежливый NLAW
16:07
То ли атака мощная то ли специалисты немощные. А после новости любопытные и дальше продолжают DDoS-ить
Rutube до сих пор недоступен вследствие «сильнейшей за всю историю» сервиса кибератаки
Нешешбек
16:06
ну и зачем тебе 14 тб?
Western Digital приступила к отгрузке первых жёстких дисков объёмом 22 Тб и 26 Тб
Aaa
16:04
Вот бы еще срались как взрослые люди, без оскорблений и вообще переходов на личности
Российский видеохостинг RuTube подвергся хакерской атаке и недоступен уже около 24 часов
Hakaskiy_evrej
16:03
Ну раз ты перешёл на оскорбление первым, слышь ты чмо тупоголовое стоеросовое, боже правый, кальку для 10-ти летних прыщей (по большей части, есть определённые серии комиксов про любого героя хорошие,...
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flyval
15:59
А можно две?
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Xardazzz
15:59
я попробовал на рутубе телеканалы посмотреть - постоянно какие то затыки были. явно не справляются с трафиком.
The Village: RuTube не подлежит восстановлению
N1ghtwish
15:58
Официально, бесплатно, по-русски (ссылка действует 24 часа): https://software.download.prss.microsoft.com/db/Win11_Russian_x64v1.iso?t=12708a4a-df95-4617-9b64-e6bee7518689&e=1652273844&h=5eb74e575330...
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